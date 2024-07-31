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لبنان

كيف سيردّ "حزب الله" على قصف الضاحية؟ هذا ما قاله خبيرٌ إسرائيلي

Lebanon 24
31-07-2024 | 12:55
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علّق رئيس مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في تل أبيب، عوزي رابي، على عمليتي الاغتيال اللتين نفذتهما إسرائيل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تم استهداف القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران. 
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وقال رابي في حديثه الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ "ما حصل يثبت أنّ لدى إسرائيل قدرة غير عادية متمثلة بوجود قدرة تنفيذية خاصة جداً"، مشيراً إلى أنه لا مفرّ من الحرب في المنطقة، وقال: "السؤال وسط ذلك هو عن مدى استعداد إسرائيل لهذه الحرب. لا يمكننا الهروب من هذه المواجهة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وليس القضاء عليهم".
وعن حادثة اغتيال هنية، قال رابي: "الإيرانيون لن يذرفوا الدموع على شخص ليس إيرانياً، كما أنّ قدرة حركة حماس على الرد بعد حادثة التصفية محدودة جداً".
وأضاف: "إنَّ هزيمة حماس هي رسالة مهمة للغاية لكل من إيران وحزب الله والشرق الأوسط بأكمله. لقد وصفت طهران هنية بأنه ضيف البيت، وما جرى يشير إلى انكشافها في عمليّة استخباراتية عميقة، في حين أن إيران وحزب الله سيُخططان للرد الذي إما سيكون داخل منطقة الشمال، وتحديداً ضد المدنيين، أو عملية خارج إسرائيل وذات صلة باليهود". (رصد لبنان24)
 
 
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