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لبنان

آخر تصريح لوزير الخارجية.. هكذا تحدّث عن "ضربة الضاحية"

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:05
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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب في مقابلة عبر محطة الـ"CNN" الأميركية، أن "الضربة الإسرائيلية الأخيرة لضاحية بيروت الجنوبية واغتيال اسماعيل هنية، إضافة الى التطورات الاخيرة في بغداد، تضرب بعرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، وتشكل عقبات إضافية للمسار الديبلوماسي والسلمي الذي ينادي به لبنان، تحديداً تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 وكل القرارات الأممية ذات الصلة في المنطقة".
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وأشار بو حبيب إلى أن "توسع رقعة الحرب من جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أصبح أمراً جدياً، في حال لم تتدارك الولايات المتحدة الأميركية ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وتنشيط خطة السلام".
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