آخر تصريح لوزير الخارجية.. هكذا تحدّث عن "ضربة الضاحية"

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وأشار بو حبيب إلى أن "توسع رقعة الحرب من جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أصبح أمراً جدياً، في حال لم تتدارك الولايات المتحدة الأميركية ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وتنشيط خطة السلام".