وسط التوتر في المنطقة.. أميركا ترفع درجة إرشادات السفر إلى لبنان

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طلبت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، من مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان، وذلك عقب تصاعد التوتر بين إسرائيلو"حزب اللهط، بالاضافة إلى استهداف اسماعيل هنية.ورفعت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، والذي ينص على "عدم السفر".