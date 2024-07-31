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لبنان
ماذا تبلغ لبنان رسمياً اليوم بشأن استهداف هنية وفؤاد شكر؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-07-2024
|
14:56
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تبلغت الدوائر المعنية في لبنان رسمياً بأنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تكن على علم مُسبق بالعملية التي أدت إلى مقتل اسماعيل هنية في إيران، ولا بالغارة التي استهدفت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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