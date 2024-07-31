ماذا تبلغ لبنان رسمياً اليوم بشأن استهداف هنية وفؤاد شكر؟

تبلغت الدوائر المعنية في لبنان رسمياً بأنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تكن على علم مُسبق بالعملية التي أدت إلى مقتل اسماعيل هنية في إيران، ولا بالغارة التي استهدفت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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