فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن

أصدر "حزب الله"، اليوم الأربعاء، نبذة عن القيادي الشهيد فؤاد شكر (السيد محسن)، والذي قضى إبان قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة الضاحية الجنوبية، الثلاثاء.

كذلك، نشر الحزب مقطع فيديو يوثق مشاهد خاصة ونادرة لشكر من داخل غرف عمليات "حزب الله".

وفي ما يلي النبذة عن شكر:

- محل وتاريخ الولادة: النبي شيت 25/4/1961.

- من الجيل المؤسس لحزب الله، وصاحب دور قيادي في تأسيس وتنظيم المجموعات الأولى للمقاومة الإسلامية في لبنان.

- شارك في التصدي للإجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات وأصيب في مواجهة خلدة البطولية عام 1982.

- لعب دوراً أساسياً في تخطيط وإدارة العمليات، وخصوصاً النوعية، ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي في لبنان.

- المسؤول العسكري المركزي الأول لحزب الله في حقبة التأسيس والنصف الأول من التسعينات.

- أدار ونظّم عملية إرسال كوادر عسكريين من حزب الله لنصرة المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

- القائد المسؤول عن وضع الخطط العسكرية للمقاومة الإسلامية، خصوصاً في حرب تموز 2006 وما بعدها، سواءً على الجبهة الشرقية ضد الجماعات التكفيرية أو الجبهة الجنوبية ضد العدو الإسرائيلي.

- قاد مهام عسكرية وأمنية نوعية خلال مراحل مختلفة من تاريخ المقاومة.

- شغل عضوية الشورى المركزية لحزب الله خلال فتراتٍ من مسيرته الجهادية، كما شغل عضوية المجلس الجهادي للمقاومة الإسلامية منذ تأسيسه.

- قاد العمليات العسكرية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 30/7/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.