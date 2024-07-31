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لبنان

إيراني قُتل مع فؤاد شكر في الضاحية.. من هو؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:57
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أشارت وكالة فارس مساء اليوم الأربعاء، إلى مقتل ميلاد بيدي، أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في لبنان، اثر العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.

ولفتت المعلومات إلى أنّه تم التعرف على جثة بيدي منذ ساعات، خلال عملية رفع الركام في حارة حريك.
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