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لبنان
مأساة في بلدة لبنانية.. هكذا خسر "حسن" حياته
Lebanon 24
31-07-2024
|
16:32
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توفيَ الشاب حسن هرموش ابن الـ14 عاماً متأثراً بجراحه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل فان للركاب في بلدة السفيرة قضاء الضنية.
وذكرت المعلومات أنّ الحادثة حصلت عن طريق الخطأ.
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