مأساة في بلدة لبنانية.. هكذا خسر "حسن" حياته

توفيَ الشاب حسن هرموش ابن الـ14 عاماً متأثراً بجراحه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل فان للركاب في بلدة السفيرة قضاء الضنية.



وذكرت المعلومات أنّ الحادثة حصلت عن طريق الخطأ.

Advertisement