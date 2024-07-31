28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل "طارت" قواعد الاشتباك؟
Lebanon 24
31-07-2024
|
22:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": قبل الدخول في ما يمكن ان تنتهي إليه الفصول الجديدة من هذه المواجهة المفتوحة منذ 7 تشرين الأول الماضي، لا بد من بعض الملاحظات والتي أجمعت عليها المصادر عينها عند تقييمها المحصور بعملية حارة حريك قبل ان تأتي الأنباء فجر أمس بعملية طهران ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
Advertisement
"عملية طهران" أعطت "عملية الضاحية" ابعاداً كبرى تحاكي المواجهة المفتوحة بين اسرائيل ومحور الممانعة بمختلف ساحاتهالم يكن استهداف الضاحية الجنوبية سوى تأكيد انه لم يكن هناك اي ضمان اميركي او دولي جدي لدى اي من المسؤولين اللبنانيين بشطب بيروت وضاحيتها الجنوبية من لائحة المسارح المرشحة لتشهد الرد الإسرائيلي على ما سمته عملية مجدل شمس بمعزل عن رفض «حزب الله هذا السبب، لئلا يشكل الأمر خطوة خاطئة ومميتة يؤكد من خلالها الحزب مسؤوليته عن العملية التي نفى تورطه فيها وردها الى أسباب أخرى، ليس أقلها ان يكون صاروخ المجدل واحدا من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديد التي واجهت مجموعات صلياتها التي وجهتها في اتجاه الاراضي السورية والفلسطينية المحتلة، عدا عن النية الاسرائيلية بإحداث فتنة على الساحة الدرزية المتماسكة بنسبة كبيرة بين لبنان سوريا وفلسطين.
- سبق للعمليات الامنية التي نفذتها اسرائيل مستهدفة عددا من القادة العسكريين الميدانيين من حزب الله والقيادات الفلسطينية، بما فيها عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» في الخارج الشيخ صالح العاروري في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت ايضاً، ان اعتبرت أنها من ضمن قواعد الاشتباك بعدما تجاوزت في مسارحها الكيلومترات المحكي عنها في عمق الأراضي اللبنانية والفلسطينية (المحتلة المتقابلة على جانبي الحدود، وصولاً الى أعماق الأراضي اللبنانية في جبل لبنان والبقاعين الشمالي والغربي وصولاً إلى بلدة القصير في الأراضي السورية - وقد جاءت ردات الفعل عليها دون ما يخشاه كثر من ان تتحول الى حرب مفتوحة وشاملة في اي لحظة. ورأت فيها ما يبررها طالما انها استهدفت من هم مشاريع استشهاديين في اي لحظة وأينما وجدوا في اي موقع كان لمجرد قبولهم بالمناصب العسكرية التي يتولونها وما ألقيت على عاتقهم من مسؤوليات كبرى ومتدرجة في المواجهة المفتوحة على أكثر من مسرح للعمليات العسكرية من فلسطين ولبنان الى سوريا والعراق واليمن ومجموعة البحار والمضائق المحيطة بها.
لم يكن الشهيد شكر من اوائل شهداء الحزب، فقد سبقه على الدرب عينها قادة آخرون وإن كانوا في مواقع اقل أهمية منه، سواء أولئك الذين كانوا من بين قادة المحاور والذين يديرون العمليات العسكرية المباشرة على طول الحدود الجنوبية او في الاسلحة الصاروخية وشبكات الإتصالات والاجهزة المتخصصة في الحزب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
04:55 | 2024-07-31
31/07/2024 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
12:03 | 2024-07-31
31/07/2024 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:34 | 2024-07-31
تضامن حكومي ووطني مع مصاب الضاحية.. ميقاتي: كفى أن يكون العالم شاهداً على اجرام اسرائيل
22:46 | 2024-07-31
مساعٍ إقليمية ودولية للتهدئة وتساؤلات عن حجم الاختراقات الإسرائيلية
22:47 | 2024-07-31
المواطنون يتهافتون على شراء المواد الغذائيّة ووزير البيئة يطمئن: المخزون يكفي لـ 3 أشهر والمحروقات لـ 4 أسابيع!
23:41 | 2024-07-31
مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تسعى لجر حلفائها إلى حرب إقليمية
23:23 | 2024-07-31
بعد اغتيال هنية وشكر: رسائل تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان وإيران.. هل هددت بحرب شاملة؟
22:58 | 2024-07-31
فرص الحرب صارت أقرب وحسابات الربح والخسارة ازدادت تعقيداً
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24