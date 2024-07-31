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لبنان

بعد اغتيال هنية وشكر: رسائل تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان وإيران.. هل هددت بحرب شاملة؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:23
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بعثت إسرائيل برسائل عبر قنوات دبلوماسية، إلى لبنان وإيران تؤكد أنها مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة إذا رد الجانب الآخر بطريقة تلحق أضرارا جسيمة فيها، وفق ما ذكرت قناة "12" العبرية.
 
وعلى خلفية الاستعداد للرد الإيراني، ذكرت القناة أن تعليمات صدرت للسفارات الإسرائيلية في الخارج برفع مستوى التأهب لمواجهة التهديدات المختلفة، حيث طلب من السفراء والممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين خفض ظهورهم وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

وأصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) تعليمات أمنية غير عادية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، على خلفية الاستعدادات لرد إيراني على اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بحسب القناة.

وتفيد التعليمات المقدمة لنتنياهو والوزراء بأن أي مشاركة في حدث جماهيري تتطلب مساحة محمية وقريبة.

وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أمرا مباشرا يقضي بأن كل جولة يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء تتطلب موافقته الشخصية.

هذا، وتقدر المؤسسة الأمنية أن الرد على الاغتيالات سيأتي في الأيام المقبلة. وأكدت المؤسسة أنها تستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف، وهجوم بطائرات بدون طيار، وحتى محاولات اختراق الحدود الشمالية، مبينة أن القيادة الشمالية مستعدة جيدا لكل هذه الاحتمالات.

ووفق المصدر ذاته أجرى مسؤولون كبار في النظام الدفاعي يوم الأربعاء مناقشات وتقييمات للوضع فيما يتعلق بالدفاع الواسع الذي يمكن لإسرائيل توفيره إلى جانب تحالف الدفاع الجوي الإقليمي والمظلة الدفاعية الأمريكية مثلما حدث في ليلة الصواريخ الإيرانية في أبريل.

وكانت حركة "حماس" والحرس الثوري الإيراني قد أعلنا يوم الأربعاء "استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وأحد أفراد فريق حمايته، بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية".

هذا، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الأربعاء نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء 30 تموز اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر. (روسيا اليوم)
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