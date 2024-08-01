المكاري تلقى رسالة دعم وتضامن ضد العدوان الإسرائيلي من مصر

تلقى وزير الإعلام زياد المكاري، رسالة تضامن ودعم من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، جاء فيها:

"أبعث لكم برسالة دعم وتأييد للشعب اللبناني الشقيق ضد ما يحدث من جانب العدوان الإسرائيلي.

Advertisement

وأؤكد تضامني الكامل مع دولة لبنان الشقيقة، ورفضي لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقرارها أو سلامة شعبها، كذلك رفضي التام لأعمال التصعيد الذي تقوم به إسرائيل من عدوان على دولة لبنان الشقيقة.

كما أؤكد ضرورة التدخُل الفوري للمجتمع الدولي لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأدعو الله أن يحفظ لبنان حكومتًا وشعبًا وأن يشملكم الله برعايته ويحفظكم من كل سوء".