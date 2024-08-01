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لبنان

المكاري تلقى رسالة دعم وتضامن ضد العدوان الإسرائيلي من مصر

Lebanon 24
01-08-2024 | 00:47
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تلقى وزير الإعلام زياد المكاري، رسالة تضامن ودعم من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، جاء فيها:
"أبعث لكم برسالة دعم وتأييد للشعب اللبناني الشقيق ضد ما يحدث من جانب العدوان الإسرائيلي.
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وأؤكد تضامني الكامل مع دولة لبنان الشقيقة، ورفضي لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقرارها أو سلامة شعبها، كذلك رفضي التام لأعمال التصعيد الذي تقوم به إسرائيل من عدوان على دولة لبنان الشقيقة.
كما أؤكد ضرورة التدخُل الفوري للمجتمع الدولي لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وأدعو الله أن يحفظ لبنان حكومتًا وشعبًا وأن يشملكم الله برعايته ويحفظكم من كل سوء".
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