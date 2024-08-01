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لبنان

الحاج حسن التقى نظيره الايراني... واتفاق على تأليف لجنة فنية لمتابعة شؤون القطاع الزراعي

Lebanon 24
01-08-2024 | 00:54
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عقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن في ايران، اجتماعات مع وزير الجهاد الزراعي في جمهورية إيران الإسلامية الدكتور محمد علي نيكبخت، المدير العام للشؤون الدولية المهندس هومن فتحي وعدد من المستشارين.
شارك في اللقاء السفير اللبناني في طهران السيد حسن عباس ووفد من السفارة، حيث تم البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الزراعي بشكل عام، بالاضافة الى وضع خطوط عريضة لاتفاقية تعاون مشترك تختص في تبادل الخبرات في مجالات زراعية عدة، أهمها القمح والزراعات العطرية والامن الغذائي والاستزراع السمكي.
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خلال اللقاء، أشار الوزير الحاج حسن الى عمل خبراء الوزارة على وضع اساس لاستراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030، التي بامكانها ان تسجل تطورا ايجابيا في الإنتاج، مما ينعكس نموا في الاقتصاد اللبناني وتعزيزا للامن الغذائي الوطني.
بدوره وزير الزراعة الإيراني، أكد على "تقديم كل السبل من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، وعبر عن استعداد بلاده لتقديم يد العون دائما للجمهورية اللبنانية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي.
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