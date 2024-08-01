بعد اغتيال هنية وشكر.. ما هي آخر التطورات الميدانية في الجنوب؟

بعد الإعلان عن استشهاد القياديّ في "حزب الله" فؤاد شكر الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، استهدف الطيران المسيّر منطقة مفتوحة في بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة غزيرة من موقع المطلة بإتجاه البلدة، كما استهدفت دبابة ميركافا بقذيفتين صباحا جنوب بلدة الخيام، وسط تحليق للطائرات المسيّرة فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على المقلب الشرقي لمنطقة راشيا الوادي في سهل البقاع، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".

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وأفادت وسائل اعلام بإطلاق مسيّرات باتجاه الجليل الأعلى، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن دوي صافرات الإنذار شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان.