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لبنان

اجراءات امنية "حتى في وسائل الاعلام"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2024 | 01:30
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من الواضح ان هناك اجراءات امنية بدأت تسيطر على المشهد العام لـ "حزب الله" على كامل الاراضي اللبنانية وربما لاحزاب اخرى معنية بالصراع مع اسرائيل عسكريا، ما يوحي بإمكانية التصعيد.
لكن اللافت هو ان الاجراءات تطال مؤسسات ذات طابع مدني واعلامي، اذ قامت بعض وسائل الاعلام التابعة ل"المحور" بتفعيل خطة التعايش مع اي تطور عسكري قد يصيب لبنان من خلال استخدام ابنية جديدة في مناطق مختلفة.
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وترى المصادر ان هذه الاجراءات الاحترازية تعني اننا مقبلون على مرحلة صعبة للغاية وقد تمتد لايام وربما لاسابيع، وهذا ما سيظهر بشكل اكثر وضوحا خلال الايام القليلة المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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