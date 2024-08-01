لهذه الاسباب الغيت حلقة جعجع أمس

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في ظل التطورات المتسارعة، والترقب لموقف المعارضة من كل ما يجري على الساحة الداخلية، أعلن حزب القوات اللبنانية الغاء المقابلة التي كان سيجريها رئيس الحزب سمير جعجع ضمن برنامج “هاشتاغ سياسي” على قناة “هلا لندن تي في” مع الإعلامي علي حماده. فما الذي جرى؟أفادت مصادر متابعة بان الغاء المقابلة، كان بسبب تقني بحت حيث انها كانت مسجلة في وقت سابق، وبالتالي أدى تسارع الأحداث الى تحولها الى مقابلة قديمة، ما دفع القيمين عليها الى الغاء بثها.