تحية من اللواء البيسري للجيش في عيده.. هذا ما جاء فيها

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توجَه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري معايداً الجيش في عيده قائلاً: "نهنىء الجيش اللبناني بعيده الـ ٧٩ قادة وضباط ورتباء وأفراد متحدين كل الصعاب وحاملين المسؤولية في حفظ الأمن ومواجهة العدو.وننحني أمام شهداء المؤسسة من أجل بقاء الوطن متطلعين دائماً الى التعاون والتضحية لمصلحة الوطن وأبنائه. كل عام الجيش ولبنان بألف خير ."