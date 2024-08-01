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لبنان

تحية من اللواء البيسري للجيش في عيده.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
01-08-2024 | 01:43
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توجَه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري معايداً الجيش في عيده قائلاً: "نهنىء الجيش اللبناني بعيده الـ ٧٩ قادة وضباط ورتباء وأفراد متحدين كل الصعاب وحاملين المسؤولية في حفظ الأمن ومواجهة العدو.
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 وننحني أمام شهداء المؤسسة من أجل بقاء الوطن متطلعين دائماً الى التعاون والتضحية لمصلحة الوطن وأبنائه. كل عام الجيش ولبنان بألف خير ."
 
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