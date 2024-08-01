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لبنان

محمد سليمان للجيش في عيده: أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:48
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كتب النائب محمد سليمان على منصة " إكس" لمناسبة عيد الجيش: "لحماة الوطن في السلم والحرب، نقف خلفكم والى جانبكم يا سياج الأمن والوحدة وضمانة الاستقرار لكل أبنائه. ننحني أمام تضحياتكم وتحدياتكم رغم كل الظروف والأزمات. أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء. حماكم الله وحمى الله وطننا الحبيب لبنان".
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