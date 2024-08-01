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لبنان

3 قرارات لوزير المالية... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:51
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
جاء في القرار الأول:
"تمدد وللمرة الأخيرة لغاية 16/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
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وفي الثاني:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
في الثالث:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح"، وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
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