قبلان نعى شكر: اللعب بقواعد الإشتباك مغامرة تضع إسرائيل في عين العاصفة

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي:



"إننا إذ ننعى القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (السيد محسن)، نؤكّد فخرنا بدينه ويقينه وتاريخه العظيم وجهاده الحافل بالإنتصارات، وهو الذي مزّق جمع الصهاينة وأرعب جيشهم طيلة عشرات السنين، ولم يمت موتاً، بل قتلاً في الله ليختم مناسك جهاده الطويل بعبق الشهادة الكبرى، وهو الذي أسس لأرضية قوة لا سابق لها، وهي كفيلة بقلب الموازين وسحق العنتريات الإسرائيلية. واليوم طبيعة الأحداث السريعة تضعنا بقلب مسار خطير واشتباك أكبر، واللعب بقواعد الإشتباك مغامرة تضع إسرائيل في عين العاصفة".

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