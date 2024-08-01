Advertisement

لبنان

قبلان نعى شكر: اللعب بقواعد الإشتباك مغامرة تضع إسرائيل في عين العاصفة

Lebanon 24
01-08-2024 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1229130-638581054441532215.jpg
Doc-P-1229130-638581054441532215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي:

"إننا إذ ننعى القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (السيد محسن)، نؤكّد فخرنا بدينه ويقينه وتاريخه العظيم وجهاده الحافل بالإنتصارات، وهو الذي مزّق جمع الصهاينة وأرعب جيشهم طيلة عشرات السنين، ولم يمت موتاً، بل قتلاً في الله ليختم مناسك جهاده الطويل بعبق الشهادة الكبرى، وهو الذي أسس لأرضية قوة لا سابق لها، وهي كفيلة بقلب الموازين وسحق العنتريات الإسرائيلية. واليوم طبيعة الأحداث السريعة تضعنا بقلب مسار خطير واشتباك أكبر،  واللعب بقواعد الإشتباك مغامرة تضع إسرائيل في عين العاصفة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2024-08-01
08:04 | 2024-08-01
08:00 | 2024-08-01
07:50 | 2024-08-01
07:46 | 2024-08-01
07:43 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24