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لبنان
بيان من طيران الشرق الأوسط.. ماذا أعلن بشأن الرحلات؟
Lebanon 24
01-08-2024
|
03:52
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن رحلاتها ليوم 1 آب 2024 ستبقى باستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخير عودتها لتصل صباحا بدلا من وصولها بعد منتصف الليل وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطرالتأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
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