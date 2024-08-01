بيان من طيران الشرق الأوسط.. ماذا أعلن بشأن الرحلات؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن رحلاتها ليوم 1 آب 2024 ستبقى باستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخير عودتها لتصل صباحا بدلا من وصولها بعد منتصف الليل وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطرالتأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

Advertisement