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لبنان

بو حبيب التقي وزيري خارجية ودفاع بريطانيا

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:30
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في هذه الاثناء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي.
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