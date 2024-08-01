ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة... إليكم طقس "الويك اند"

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الساحلية الشمالية بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود الـ 40 كلم/س حيث يرتفع موج البحر وامكانية تشكل تيارات مائية.

Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 25 و34، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الساحلية الشمالية بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود الـ 40 كلم/س حيث يرتفع موج البحر وامكانية تشكل تيارات مائية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاص اضافي بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والتي تصبح دون معدلاتها، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، حيثر تصل سرعتها لحدود الـ 35 كلم/س مع تحذير من ارتفاع موج البحر.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 27 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,48

-ساعة غروب الشمس: 19,40