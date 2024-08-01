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لبنان

وزارة الصحة أعلنت الحصيلة النهائيّة... ما هو عدد الشهداء في "غارة الضاحية"؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 05:28
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أعلنت وزارة الصحة العامة أن العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء الماضي، أدى في حصيلة نهائية إلى سقوط 7 شهداء.
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