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لبنان

بقرادونيان: تبقى يا وطن مدرسة في الشرف والتضحية والوفاء

Lebanon 24
01-08-2024 | 05:36
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هنأ الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان الجيش في عيده، وكتب على وسائل التواصل الإجتماعي: في كل الأزمات، تبقى يا وطن مدرسة في الشرف والتضحية والوفاء. كل عام وانت بخير".
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