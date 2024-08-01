بقرادونيان: تبقى يا وطن مدرسة في الشرف والتضحية والوفاء

هنأ الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان الجيش في عيده، وكتب على وسائل التواصل الإجتماعي: في كل الأزمات، تبقى يا وطن مدرسة في الشرف والتضحية والوفاء. كل عام وانت بخير".

Advertisement