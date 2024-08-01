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لبنان

عن تسيير الرحلات إلى لبنان... إليكم ما أعلنته الكويت

Lebanon 24
01-08-2024 | 05:41
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ الخطوط الجويّة الكويتيّة أعلنت أنّه "من المتوقّع تقليل أو إلغاء بعض الرحلات إلى بيروت".
 
 
 
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