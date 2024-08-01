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لبنان

ميقاتي يجتمع مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي (صور)

Lebanon 24
01-08-2024 | 05:51
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يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا، مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
 
 
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