كان يقيم في الضاحية... معلومات جديدة عن الإيراني الذي استهدفته إسرائيل مع فؤاد شكر

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كشفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، تفاصيل عن هوية المستشار الإيراني ميلاد بيدي، الذي لقي مصرعه في الغارة التي نفذتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي استهدفت فيها القائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر.وذكرت وكالة أنباء "مشرق نيوز" الأمنية، أن ميلاد بيدي المستشار العسكري الإيراني من عناصر قوات فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، وكان يقيم في مكتب التنسيق التابع للحرس الثوري وحزب الله في الضاحية الجنوبية.ومن جانبها، أفادت وكالة "فارس" بأن بيدي كان متمركزا بالقرب من مبنى شكر، وتم التعرف على جثته خلال عملية رفع الركام في حارة حريك. (العربية)