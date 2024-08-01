كشفت شبكة "سي ان ان" الأميركيّة، أنّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء القطري نقل رسائل لإيران و"حزب الله" بعدم التصعيد.

وأضاف بلينكن أنّ "الشرق الأوسط يتّجه لمزيد من الصراع"، وقال: "من الضروري أنّ تتّخذ كافة الأطراف الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة".