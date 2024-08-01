اقفال المحال بزغرتا- الزاوية في 3 آب مواكبة للاحتفالات بتطويب الدويهي

Advertisement

صدر عن جمعية تجار زغرتا الزاوية قرار يقضي بإقفال المحال التجارية يوم السبت المقبل في 3 آب مواكبة للاحتفالات بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي في اهدن، وذلك بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر، مشيرة الى ان "هذا القرار يأتي تسهيلاً لعملية مرور الزوار وضمان تنظيم فعّال للاحتفال".وكانت الجمعية قد دعت جميع أصحاب المؤسسات التجارية في القضاء الى "أوسع مشاركة في عرس تطويب البطريرك الدويهي على مدى ثلاثة أيام بين بكركي واهدن والديمان"، واكدت أن "الدعوة مفتوحة أمام جميع التجار للمشاركة في قداس الشكر في اهدن السبت في الثالث من آب".كما دعت الى رفع صور "الطوباوي الاهدني الجديد على جدران وأبواب المتاجر في هذه المناسبة الجليلة وإنارة الشموع لحظة التطويب على الرصيف على طول أوتوستراد زغرتا ليحفظ الطوباوي القضاء وكل لبنان".