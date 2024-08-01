Advertisement

لبنان

نقيب خبراء المحاسبة: لا خلاص للبنان الا بدولة قوية جامعة

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1229210-638581203004716683.png
Doc-P-1229210-638581203004716683.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبّود قيادة الجيش ضباطا وافرادا بمناسبة الاول من اب، وقال في بيان: "في ظل هذه الازمة الرديئة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد، لا خلاص للبنان الا بمؤسساته وقيام دولة قوية واحدة جامعة، دولة المؤسسات والقانون"، لافتا الى ان "مؤسسة الجيش يجب ان يُحتذى بها لا سيما على مستوى التنظيم والمناقبية".
Advertisement

واذ شدد على ان "الجيش هو حامي الوطن"، أمِل ان "تحل الاعياد المقبلة ويكون لبنان قد تجاوز ما يمر به من مآس ومحن. حمى الله لبنان وجميع اللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:52 | 2024-08-01
11:39 | 2024-08-01
11:32 | 2024-08-01
11:29 | 2024-08-01
11:13 | 2024-08-01
11:07 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24