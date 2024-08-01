نقيب خبراء المحاسبة: لا خلاص للبنان الا بدولة قوية جامعة

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هنأ نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبّود قيادة الجيش ضباطا وافرادا بمناسبة الاول من اب، وقال في بيان: "في ظل هذه الازمة الرديئة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد، لا خلاص للبنان الا بمؤسساته وقيام دولة قوية واحدة جامعة، دولة المؤسسات والقانون"، لافتا الى ان "مؤسسة الجيش يجب ان يُحتذى بها لا سيما على مستوى التنظيم والمناقبية".واذ شدد على ان "الجيش هو حامي الوطن"، أمِل ان "تحل الاعياد المقبلة ويكون لبنان قد تجاوز ما يمر به من مآس ومحن. حمى الله لبنان وجميع اللبنانيين".