صحيفة أميركيّة: الحرب مع "حزب الله" ستُشكّل تهديداً كبيراً لإسرائيل

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية أشارت إلى أنّ اغتيال إسرائيل لرئيس المجلس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واستهدافها فؤاد شكر في بيروت، قد "ينذر بتفاقم الصراع بين لبنان وإسرائيل".واعتبرت الصحيفة أنه "إذا اتسع نطاق الصراع، فإن ترسانة حزب الله الصاروخية الضخمة وقواته العسكرية المخضرمة ستشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل، ومن المرجح أن يكون الاضطراب أكبر بكثير مما شهدته إسرائيل منذ عقود، حتى بما في ذلك هجوم 7 تشرين أول الماضي".وعلى الرغم من أن الحرب الكبرى ستكون مدمرة، وقد تمتد أيضاً إلى سوريا والعراق، كما يمكن لأنصار الله في اليمن دعم حزب الله في الصراع، حتى لو توقف القتال في غزة، "إلا أنها قد تأتي على أي حال"، فمن الصعب، وفق الصحيفة، معايرة العنف، "ويمكن أن تخلق الضربات الانتقامية دائرة خطيرة من الصراع".وتضيف "فورين بوليسي" أنّ حزب الله، "يشكل تهديداً جوياً أكثر خطورة على إسرائيل من حماس، ويمتلك ترسانة أكبر كثيراً تتراوح بين 120 ألفاً و200 ألف صاروخ وقذيفة، كما يمتلك صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى الأكثر فتكاً والأكثر خطورة وهي صواريخ فاتح 110".وإضافةً إلى ترسانة الصواريخ والقذائف الهائلة هذه، "يمتلك حزب الله بعضاً من أكثر المقاتلين مهارةً في الشرق الأوسط".كذلك، تضيف الصحيفة الأميركية، أنّ حزب الله كشف في حرب 2006، أنه استطاع أن يحتفظ في الاحتياطي، الخاص به، "بأسلحة متطورة مثل صواريخ كروز المضادة للسفن، من أجل استخدامها فيما بعد لضرب سفينة حربية إسرائيلية بنجاح".كما أظهر حزب الله، في عام 2006 أيضاً، أنه "يمتلك شبكة أنفاق ضخمة، وكما تعلمت إسرائيل في لبنان عام 2006 ومرة أخرى في غزة منذ عام 2022، فإنّ الأنفاق تشكل كابوساً للعمليات العسكرية". (الميادين)