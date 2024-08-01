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لبنان

عبدالله زار سفارة اندونيسيا معزياً بوفاة نائب رئيس البلاد

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:46
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 زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية- الاندونيسية النائب بلال عبدالله سفارة اندونيسيا في لبنان.

وعزى عبدالله باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري بوفاة نائب رئيس اندونيسيا السابق حمزة حاج.
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