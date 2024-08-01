عماد الحوت: كل عام ولبنان أقوى بجيشه وأبنائه

Advertisement

كتب النائب عماد الحوت على منصة "اكس": "في هذه الايام الصعبة التي تمر على بلدنا والمنطقة، نزداد تمسّكاً بدور الجيش في الحفاظ على السيادة وعلى الأمن، ونحيي تضحيات ضباطه وأفراده".وختم: "كل عام والوطن بمنعة من العدو... كل عام ولبنان أقوى وأكثر استقراراً وازدهاراً بجيشه وأبنائه...".