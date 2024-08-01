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لبنان

تكريم مطران كندا بول مروان تابت في عربة قزحيا - الوادي المقدس

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:04
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 كرم منسق "اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في الشمال" جوزف إبراهيم محفوض، رئيس أساقفة أبرشية كندا المارونية المطران بول مروان تابت في المقر الصيفي - عربة قزحيا المطلة على ضفاف وادي القديسين.
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وقال محفوض :" كلنا أمل وثقة بالمطران تابت ونهجه، إن علاقتنا به علاقة عائلية، سنصلي له ولأجل خدمته في الأبرشية وخدمة أبنائها المنتشرين في ولايات كندية عدة، فالأبرشية بنطاقها الجغرافي كبير جدا".
 
أضاف :"الراعي الصالح يعرف خرافه وخرافه تعرفه، نحن الى جانبه وفي خدمته وفي تصرفه أينما وجد في الوطن ودول الإنتشار، إن صاحب السيادة يحتضن أبناء الجالية اللبنانية بروح الإيمان والصلاة والوداعة والتواضع، ومحبة الجميع من دون تفرقة، بإنفتاح حقيقي وكرم وسخاء، خصوصا المحتاجين الذين يقصدونه".
 
وتابع: "سعدنا جميعا عند توليه وإنتخابه راعيا لأبرشية كندا، حبرا جليلا متفائلين لعمله الدؤوب بتشجيع أبناء الأبرشية، خصوصا الكهنة وإعطاء التوجيهات لهم للإهتمام بالإجتماعات والإرشاد والتوجيه وتعليم الأطفال والأجيال الصاعدة.
 
نشكر الله على راعينا الذي حلت بركته علينا وبيننا بشفاعة مار انطونيوس قزحيا وسيدة قنوبين وصلاة الحبساء والنساك والقديسين طالبين منهم بأن يسدد خطواته ومبادراته المباركة المكللة بالنجاح، ويمده الله بالصحة والعافية مؤديا رسالة الصلاة والخدمة والمحبة في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان".
 
وقد لمسنا خلال توليه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان نهضة في الأنشطة ونهضة في التعاون مع المدارس الخاصة من كافة الطوائف ونهضة في حسن العلاقة مع القيادات السياسية والشعبية المسيحية الإسلامية، نجدد صلاتنا له ومن أجل الأبرشية الذي يرعاها ومن أجل شعبها ومؤسساتها ومن أجل لبنان والعالم أجمع ليسوده السلام والمحبة والطمأنينة وراحة البال. 
 
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