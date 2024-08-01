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لبنان

شقير: طالما الجيش موجوداً فلا خوف على لبنان

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:14
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كتب رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر "اكس": "تهنئة من القلب للجيش اللبناني البطل في عيده، ونحييه من أصغر جندي رتبةً الى القائد أعلى الهرم إجلالاً لتضحياته الكبيرة، ولبقائه صامداً متماسكاً قوياً ينفذ مهامه بتصميم قوي وبأعلى كفاءة رغم العواصف الهوجاء التي ضربت البلد من كل حدب وصوب خصوصاً الإنهيار المالي.
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‏ولكل هذا التاريخ الناصع والمشرف، فالجيش يستحق عن جدارة القول: أنه رمز السيادة والإستقلال ورمز عزة وكرامة لبنان واللبنانيين.. وأننا على يقين أنه لطالما الجيش اللبناني موجودا فلا خوف على لبنان".
 
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