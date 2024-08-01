حتّى هذا التاريخ... شركة طيران ألمانيّة تُمدّد تعليق رحلاتها إلى لبنان

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية عن تمديد تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 اب.

كما أعلنت الشركة الألمانية عن إلغاء كافة رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها حتى 8 اب.