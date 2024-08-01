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لبنان

حتّى هذا التاريخ... شركة طيران ألمانيّة تُمدّد تعليق رحلاتها إلى لبنان

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:15
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أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية عن تمديد تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 اب.
 
 
كما أعلنت الشركة الألمانية عن إلغاء كافة رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها حتى 8 اب.
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