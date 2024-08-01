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لبنان

لبنان من بينها... فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:40
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نصحت فرنسا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد حاد في الشرق الأوسط.، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم : "نظرا لخطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ننصح المواطنين الفرنسيين رسميا، باستثناء حالات الطوارئ، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الزيارات السياحية والعائلية".
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وأشار البيان إلى أنه تم توسيع "المناطق الحمراء"، حيث لا ينصح بالسفر تحت أي ذريعة. وللأسباب ذاتها، أوصت باريس رسميا الفرنسيين بالامتناع عن السفر إلى لبنان.

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