بوحبيب استقبل وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين.. وهذا ما طلبه

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي بحضور الوفد المرافق والسفير البريطاني لدى لبنان هاميش كويل.واعرب الوزير بو حبيب عن تقديره لزيارة الوفد البريطاني، "لا سيما أنها تأتي في خضم التطورات الأخيرة الخطيرة التي شهدها لبنان والمنطقة، واستمرار اسرائيل في عدوانها".وشدد على" أهمية التطبيق الكامل للقرار 1701 باعتباره المفتاح الأساس لعودة الهدوء الى جنوب لبنان".كما حذّر من" خطر الانزلاق الى حرب شاملة في حال لم تقم الدول المؤثرة القريبة والصديقة لاسرائيل بالضغط عليها لخفض التصعيد ولجمها عن اللجوء الى الخيار العسكري غير المسؤول".وأبدى الوزيران البريطانيان "قلقهما من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة"، وشددا على "ضرورة وقف اطلاق النار في غزة".