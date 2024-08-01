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لبنان
وزيرة أوروبيّة تُناشد مواطنيها في لبنان: غادروا
Lebanon 24
01-08-2024
|
08:58
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ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "جميع المواطنين الألمان في لبنان"، ودعتهم إلى مغادرت بيروت "طالما كان ذلك ممكنًا".
وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية مدّدت تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 اب.
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