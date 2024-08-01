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لبنان

وزيرة أوروبيّة تُناشد مواطنيها في لبنان: غادروا

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:58
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ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "جميع المواطنين الألمان في ⁧لبنان⁩"، ودعتهم إلى مغادرت بيروت "طالما كان ذلك ممكنًا".
 
 
وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية مدّدت تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 اب.
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