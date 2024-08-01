وزيرة أوروبيّة تُناشد مواطنيها في لبنان: غادروا

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "جميع المواطنين الألمان في ⁧لبنان⁩"، ودعتهم إلى مغادرت بيروت "طالما كان ذلك ممكنًا".

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية مدّدت تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 اب.