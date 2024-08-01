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لبنان

إشكال يتسبّب بزحمة سير خانقة... إليكم بالصورة ما جرى

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تطوّر إلى تضارب بالأيدي عند بولفار طرابلس.
 
 
وبحسب المعلومات، تمّ تحطيم سيارة خلال الإشكال، وشهد البولفار زحمة سير خانقة.
 
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طرابلس

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