إشكال يتسبّب بزحمة سير خانقة... إليكم بالصورة ما جرى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تطوّر إلى تضارب بالأيدي عند بولفار طرابلس.

وبحسب المعلومات، تمّ تحطيم سيارة خلال الإشكال، وشهد البولفار زحمة سير خانقة.