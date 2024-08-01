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لبنان

في عيده.. شيخ العقل: للالتفاف حول الجيش

Lebanon 24
01-08-2024 | 10:52
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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الجيش في عيده التاسع والسبعين، منوها "بدوره الكبير في تجسيد روح الوطنية الحقة الجامعة، وفي بذل التضحيات الجمة، لتوفير الحماية والاستقرار والأمان، ذوداً عن حياض الوطن ومقوّمات وجوده وصون رسالته ومميزاته". 
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 ودعا في بيان للمناسبة "للالتفاف حول الجيش في مواجهته للتحدّيات الكبرى القائمة، التي تضع لبنان أمام منعطفات مصيرية، وللتكاتف الداخلي المطلوب، لتوفير الحماية للدولة والمؤسسات الضامنة الوحيدة للوطن ومستقبل أبنائه، كما الجيش الضامن لوحدته وأسسه".
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