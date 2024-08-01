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لبنان

بالجرم المشهود.. مروج مواد مخدرة بقبضة مفرزة استقصاء بيروت

Lebanon 24
01-08-2024 | 10:56
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص بترويج المواد الممنوعة على متن سيارة، في محلة سوق الأحد.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تم تحديد هويته. وتبين أنه يدعى: ا. ص. (مواليد عام 1988، لبناني). 

وبتاريخ 19/07/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع سوزوكي في المحلة المذكورة أعلاه.
بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج على الشكل التالي:
- /3/ أكياس شفافة تحتوي مجموعها حوالي /18،6/ غ. من مادة الكوكايين 
- /3/ أوراق بداخلها حوالي /2،8/ غ. من مادة الكوكايين
- علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة الكوكايين
- علبة شفافة بداخلها مادة الكوكايين
- فرّامة لون ازرق، وانبوب بداخله مادة الكوكايين
- علبة بلاستيكية يرجح بداخلها مادة باز الكوكايين
- /3/ اكياس شفافة كبيرة تحتوي على حشيشة الكيف
- كيس شفاف بداخله /7/ قطع من مادّة حشيشة الكيف، ونصف سيجارة ملفوفة من المادة عينها
- /3/ اكياس يُرجّح انها تحتوي على مادة "الكريستال ماث"
- علبة بلاستيكية بداخلها كميّة من مادة الـ "كريستال ماث"
- كيس شفاف بداخله ماريجوانا، و/3/ اكياس بداخلها مادة ماريجوانا قدرت بحوالي /90/ غ.
- كيسين شفافين بداخلهما مادة مخدرة
- /112/ حبة ملونة
- كيس شفاف بداخله /4/ قطع من الشوكولا موضبة، يُرجّح انها مخدرة
-  كيس بداخله اوراق يابسة، وكيس اخر يحتوي على فلاتر
- نصف حبة مجهولة النوع بداخل كيس شفاف
- ميزان حراري، وهاتفين خلويّين، ومبلغ /10،722/ دولارًا أميركيًّا
-  كيس شفاف بداخله خاتم ذهب، وكيس آخر يحتوي سلسالًا وصليبًا ذهبيًّا، كناية عن مدفوعات تلقّاها (ا. ص.) من المُدمنين.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت بناء على إشارة القضاء".
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