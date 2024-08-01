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لبنان

بو حبيب: لا مفر من تطبيق الـ1701

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:01
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير المصري علاء موسى، وتم البحث في "التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة، ومخاطر استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الإقليميين".
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وأكد بو حبيب أن "لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم"، محذرا من أن "أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة".

وشكر بو حبيب لموسى "وقوف مصر بجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مثمنا "عدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، مما يعد دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه".

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