قائد الجيش استقبل وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان John Healey و David Lammy ، في حضور السفير البريطانيي هاميش كويل.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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