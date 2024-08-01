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لبنان

قائد الجيش استقبل وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:03
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان John Healey و David Lammy ، في حضور السفير البريطانيي هاميش كويل.

 وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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