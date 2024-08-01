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لبنان

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على بلدة شمع

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:07
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أعلنت وزارة الصحة في بيان أنه "في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة شمع، سقط ثلاثة شهداء وجرح ثلاثة أشخاص وسط توقعات بارتفاع الحصيلة، حيث تعمل فرق الاسعاف على رفع اشلاء من المكان الذي إستهدفته الغارة".
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