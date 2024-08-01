Advertisement

لبنان

نقابة الصحافة: على المجتمع الدولي التحرك لكبح جماع العدوانية الاسرائيلية ووقف حرب الابادة

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:13
A-
A+

Doc-P-1229286-638581328590160471.png
Doc-P-1229286-638581328590160471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان, "العدوان الاسرائيلي الاخير الذي طاول المدنيين الامنيين في ضاحية بيروت الجنوبية واودت بحياة القائد العسكري في حزب الله الشهيد فؤاد شكر ، وكذلك الاغتيال الذي استهدف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل ومرافقه في العاصمة الايرانية طهران والامعان في الاستهداف الممنهج للاعلاميين في قطاع غزة".
Advertisement
وعبر  مجلس نقابة الصحافة عن ادانته وإستنكاره "للنهج الإسرائيلي القائم على الامعان بإرتكاب المجازر العابرة للحدود من غزة الى العراق واليمن وصولا الى الجريمة الجبانة التي استهدفت العاصمة بيروت باستهداف ضاحيتها الجنوبية".
واشار الى ان "تلك الجرائم التي يتمادى بارتكابها  الكيان الاسرائيلي والتي بلغت ذروة البشاعة في بيروت وطهران وقطاع غزة والعراق واليمن بقدر ما هي مدانة ومستنكرة هي تدلل على الوجه الحقيقي لهذا الكيان كانموذج لارهاب الدولة المنظم".
ودعا في هذا الاطار "المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لكبح جماع العدوانية الاسرائيلية ووقف حرب الابادة التي تشنها على مساحة المنطقة انطلاقا من قطاع غزة قبل فوات الاوان ".
وتوجه من "اسر الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الآثم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية ومن اسرة الشهداء الاعلاميين في قطاع غزة ومن قيادة حركة حماس والشعب الفلسطيني, بأحر التعازي باستشهاد اسماعيل هنية ومرافقه سائلين العزيز القدير للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان".
كما توجه بالتحية الى " العاملين في قطاع الاعلام مراسلين ومصورين مثمنين جهدهم وجهادهم وتضحياتهم التي يبذلونها في سبيل فضح ممارسات إسرائيل العدوانية".
(الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:03 | 2024-08-01
11:52 | 2024-08-01
11:39 | 2024-08-01
11:32 | 2024-08-01
11:29 | 2024-08-01
11:07 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24