نقابة الصحافة: على المجتمع الدولي التحرك لكبح جماع العدوانية الاسرائيلية ووقف حرب الابادة



Advertisement وعبر مجلس نقابة الصحافة عن ادانته وإستنكاره "للنهج الإسرائيلي القائم على الامعان بإرتكاب المجازر العابرة للحدود من غزة الى العراق واليمن وصولا الى الجريمة الجبانة التي استهدفت العاصمة بيروت باستهداف ضاحيتها الجنوبية".

واشار الى ان "تلك الجرائم التي يتمادى بارتكابها الكيان الاسرائيلي والتي بلغت ذروة البشاعة في بيروت وطهران وقطاع غزة والعراق واليمن بقدر ما هي مدانة ومستنكرة هي تدلل على الوجه الحقيقي لهذا الكيان كانموذج لارهاب الدولة المنظم". دانت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان, "العدوان الاسرائيلي الاخير الذي طاول المدنيين الامنيين في ضاحية بيروت الجنوبية واودت بحياة القائد العسكري في حزب الله الشهيد فؤاد شكر ، وكذلك الاغتيال الذي استهدف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل ومرافقه في العاصمة الايرانية طهران والامعان في الاستهداف الممنهج للاعلاميين في قطاع غزة".وعبر مجلس نقابة الصحافة عن ادانته وإستنكاره "للنهج الإسرائيلي القائم على الامعان بإرتكاب المجازر العابرة للحدود من غزة الى العراق واليمن وصولا الى الجريمة الجبانة التي استهدفت العاصمة بيروت باستهداف ضاحيتها الجنوبية".واشار الى ان "تلك الجرائم التي يتمادى بارتكابها الكيان الاسرائيلي والتي بلغت ذروة البشاعة في بيروت وطهران وقطاع غزة والعراق واليمن بقدر ما هي مدانة ومستنكرة هي تدلل على الوجه الحقيقي لهذا الكيان كانموذج لارهاب الدولة المنظم".

ودعا في هذا الاطار "المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لكبح جماع العدوانية الاسرائيلية ووقف حرب الابادة التي تشنها على مساحة المنطقة انطلاقا من قطاع غزة قبل فوات الاوان ".

وتوجه من "اسر الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الآثم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية ومن اسرة الشهداء الاعلاميين في قطاع غزة ومن قيادة حركة حماس والشعب الفلسطيني, بأحر التعازي باستشهاد اسماعيل هنية ومرافقه سائلين العزيز القدير للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان".

كما توجه بالتحية الى " العاملين في قطاع الاعلام مراسلين ومصورين مثمنين جهدهم وجهادهم وتضحياتهم التي يبذلونها في سبيل فضح ممارسات إسرائيل العدوانية".

(الوكالة الوطنية)