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لبنان

العلامة فضل الله تلقى اتصال تعزية من المالكي

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:32
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تلقى العلامة السيد علي فضل الله اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، معزيا  بشهداء العدوان على حارة حريك. وكانت مناسبة للتداول  في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. (الوكالة الوطنية)
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