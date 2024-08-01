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لبنان

الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:39
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أصدر وزارة الصحة، مساء اليوم، بياناً جديدة بحصيلة محدثة للغارة على بلدة شمع.
 
 
وبحسب البيان، نتج عن الغارة التالي:
- ٤ شهداء من التابعية السورية
- كميات كبيرة من الاشلاء وبموجب فحوصات الـDNA يتم تحديد العدد النهائي للشهداء
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- ⁠٥ جرحى من اللبنانيين: 
مواطنة دخلت المستشفى وحالتها مستقرة
مواطن دخل الطوارىء وعولج وخرج 
و٣ جرحى اصاباتهم طفيفة وتمت معالجتهم على الفور من قبل فرق الاسعاف.
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