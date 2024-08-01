الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع

أصدر وزارة الصحة، مساء اليوم، بياناً جديدة بحصيلة محدثة للغارة على بلدة شمع.



- ٤ شهداء من التابعية السورية

- كميات كبيرة من الاشلاء وبموجب فحوصات الـDNA يتم تحديد العدد النهائي للشهداء

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مواطنة دخلت المستشفى وحالتها مستقرة

مواطن دخل الطوارىء وعولج وخرج

و٣ جرحى اصاباتهم طفيفة وتمت معالجتهم على الفور من قبل فرق الاسعاف. وبحسب البيان، نتج عن الغارة التالي:- ٤ شهداء من التابعية السورية- كميات كبيرة من الاشلاء وبموجب فحوصات الـDNA يتم تحديد العدد النهائي للشهداء- ⁠٥ جرحى من اللبنانيين:مواطنة دخلت المستشفى وحالتها مستقرةمواطن دخل الطوارىء وعولج وخرجو٣ جرحى اصاباتهم طفيفة وتمت معالجتهم على الفور من قبل فرق الاسعاف.