دعوة من "اليازا" إلى شركات الخاصة

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اشارت جمعية "يازا"في بيان الى انها "لبت ممثلة بمنسق بيروت سمير سنو, دعوة شركة HOLDAL ، لتقديم لقاء توعوي حول المخاطر على السلامة المرورية لكافة سائقي وموظفي الشركة ،حيث تم الوقوف على النقاط الحرجة في منظومة السلامة المرورية من خلال العرض الذي تم تقديمه والافلام التي تم مناقشة محتواها مع الحضور الذي تفاعل بشكل جيد مع العرض".وأملت الجمعية من "كافة شركات القطاع الخاص الالتزام بتطبيق قانون السير ومعايير السلامة المرورية". (الوكالة الوطنية)