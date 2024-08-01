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لبنان

أسامة سعد التقى وفد نقابة صيادي الأسماك في صيدا

Lebanon 24
01-08-2024 | 13:11
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وفدا من صيادي الأسماك في صيدا، في بحضور امين سر اللجنة المركزية الدكنور خالد الكردي وعضو اللجنة المركزية ابو مصطفى الشامية.
وجرى خلال اللقاء  تناول مشاكل وهواجس الصيادين. 
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وأجرى سعد اتصالا بمديرة مصلحة الزراعة في الجنوب بمديرة مصلحة الزراعة في الجنوب سوسن حمزة  من أجل متابعة هذه المشاكل.  (الوكالة الوطنية)
 
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