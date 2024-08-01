أسامة سعد التقى وفد نقابة صيادي الأسماك في صيدا

Advertisement

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وفدا من صيادي الأسماك في صيدا، في بحضور امين سر اللجنة المركزية الدكنور خالد الكردي وعضو اللجنة المركزية ابو مصطفى الشامية.وجرى خلال اللقاء تناول مشاكل وهواجس الصيادين.وأجرى سعد اتصالا بمديرة مصلحة الزراعة في الجنوب بمديرة مصلحة الزراعة في الجنوب سوسن حمزة من أجل متابعة هذه المشاكل. (الوكالة الوطنية)