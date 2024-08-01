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لبنان

اتصالات لبنان تتعرض للتشويش.. كيف أثّر هذا الأمر على اللبنانيين؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 13:48
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مرة جديدة، التجأت إسرائيل إلى أسلوب التشويش والهجمات الإلكترونية، التي تؤثّر بشكل مباشر على الـ"GPS" في لبنان.
 
في السياق، كانت قد تقدمت وزارة الخارجية بشكوى لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها إدانة "الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان".
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وتستند الشكوى إلى تقرير صادر عن وزارة الاتصالات اللبنانية، أكد أن إسرائيل تشوش على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في لبنان، مما يؤدي إلى عدم دقتها.

ويحجب الجيش الإسرائيلي بعض إشارات نظام الـ"GPS"، في ظل الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة والمواجهات الحدودية مع حزب الله، إلا أن هذه الاضطرابات أثرت حتى داخل إسرائيل.

فمنذ الأيام الأولى للحرب، غالبا ما يرى سائقو السيارات الإسرائيليون الذين يستخدمون تطبيقات الملاحة مثل "خرائط غوغل" و"ويز"، أن مواقعهم تظهر بشكل خاطئ تماما.

وأحيانا يتم تمييز المستخدمين في تل أبيب على أنهم في القاهرة، بينما يظهر أشخاص في حيفا كما لو كانوا في بيروت.

يشار إلى أن "ويز" شركة تابعة لـ"غوغل"، علما أن تطبيقها تم تطويره في إسرائيل. (سكاي نيوز)
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